Historische zege voor Xi Jinping: Chinese president krijgt voor het eerst een derde termijn

Xi werd in een stemming achter gesloten deuren voor nog eens vijf jaar herbenoemd als secretaris-generaal van de partij. De procedure was slechts een formaliteit, maar stelt Xi Jinping in staat een derde en nooit eerder geziene presidentiële termijn van vijf jaar te krijgen in maart volgend jaar. Hij staat bekend als de machtigste leider sinds Mao Zedong, de grondlegger van het communistische China.

De 69-jarige Xi Jinping plaatst zich daarmee boven de tot nu toe gehanteerde limieten wat betreft maximumleeftijd en het aantal ambtstermijnen. De ideologie van Xi en zijn leidersrol worden bovendien nog verder in de grondwet van de partij verankerd.

Trouwe volgelingen

In een persconferentie na zijn benoeming beloofde Xi dat hij tijdens zijn derde ambtstermijn “hard zal werken” om zijn “taken te vervullen”.

Xi stelde meteen ook de nieuwe leden van het Permanent Comité van het Politbureau van de Communistische Partij voor. Het hoogste machtsorgaan van de partij bestaat uit zeven mannen, die allen bekendstaan als trouwe volgelingen van de leider.

De partijleider van Shanghai, de 63-jarige Li Qiang, staat verrassend op de tweede plaats. De kans is daarmee groot dat de vertrouweling van Xi Jinping in maart zal worden benoemd tot de nieuwe premier.

Geen vrouwen

Het Politbureau, dat instaat voor het dagelijks bestuur van het land, telde tot nu toe één vrouw. Maar Sun Chunlan is met pensioen gegaan en alle nieuwe leden zijn mannen.

Zaterdag was ook al duidelijk geworden dat het nieuw Centraal Comité, een soort partijparlement met 205 leden, maar elf vrouwen telt. Volgens de gespecialiseerde nieuwsdienst Neican China is het percentage vrouwelijk leden daarmee gedaald van 5,4 naar 4,9 procent. “Vrouwen zijn nog altijd zwaar ondervertegenwoordigd aan de top van de Chinese politiek”, klinkt het.

Het derde ambtstermijn van Xi Jinping wordt trouwens niet door iedereen goed onthaald, vorige week werd er al geprotesteerd met banners op een brug in Beijing. Daarop stond te lezen dat er een einde moet komen aan de zero-covid regels van China en werd er opgeroepen een einde te maken aan de macht van de leider. Sindsdien verschijnen diezelfde zinnen op steeds meer plaatsen. Zo verschijnen ze op muren en deuren van publieke toiletten. Ook in het buitenland duiken ze op.

