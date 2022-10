Huishoudhulpen klappen uit de biecht: “Mijn rug, mijn schouder, mijn nek: alles doet pijn. En dat voor 1.118 euro netto per maand”

Het tekort aan huishoudhulpen neemt stilaan zorgwekkende proporties aan en beterschap is niet in zicht. Volgens vakbond ABVV lopen steeds meer huishoudhulpen over naar andere sectoren, waar ze meer kunnen verdienen. Mieke (52) en Gerda (60), twee huishoudhulpen met jaren ervaring, klappen uit de biecht. Over hun loon en de moeilijkheden van hun job. “Een collega moest kiezen: haar auto voltanken om tot bij haar klanten te geraken, of naar de dokter en de apotheker gaan voor haar zoon.”