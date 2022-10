Veiligheidsgaranties geëist voor vrouwelijke fans op WK na gedwongen baarmoederonderzoeken

Een groep vrouwen die in 2020 gedwongen werden gynaecologische onderzoeken te ondergaan op de luchthaven van Doha en die deze maand een rechtszaak hebben aangespannen tegen de Qatarese autoriteiten, heeft zondag opgeroepen de veiligheid van vrouwelijke fans op het WK van volgende maand te garanderen.

In oktober 2020 klaagden passagiers van tien vluchten van Qatar Airways, onder wie dertien Australische vrouwen, dat ze gedwongen werden een gynaecologisch onderzoek te ondergaan om de moeder te vinden van een pasgeboren baby die in een toilet op de luchthaven was achtergelaten.

Twee jaar later hebben vijf vrouwen, tussen 31 en 73 jaar oud, deze maand in Australië een rechtszaak aangespannen tegen de luchtvaartmaatschappij en de burgerluchtvaartautoriteit van Qatar, om schadevergoedingen en compensaties te eisen voor het trauma dat ze hebben opgelopen en om via hun advocaten te eisen dat het incident zich niet herhaalt.

LEES OOK. Amnesty International start petitie tegen uitbuiting van WK-arbeiders in Qatar

Garanties voor WK

“Deze groep moedige vrouwen is gedwongen juridische stappen te ondernemen om een boodschap te sturen naar Qatar dat wat er is gebeurd, verkeerd was en niet meer mag gebeuren,” zegt advocaat Damian Sturzaker. “Met minder dan een maand te gaan voor het WK (20 november-18 december, red.) hebben vrouwen (die naar Qatar zullen reizen) recht op garanties van Qatar dat de mensenrechten zullen worden gerespecteerd.”

Toen het incident een diplomatieke dimensie kreeg, bood de Qatarese premier zijn excuses aan. De vrouwen beschuldigen Qatar Airways en de autoriteiten van nalatigheid, geweldpleging, mishandeling, valse opsluiting en andere schendingen.

Qatar Airways en de regering van Qatar reageerden (nog) niet, maar de autoriteiten van het land hadden eerder aangekondigd dat de verantwoordelijken zouden worden aangeklaagd.

Qatar is een ultraconservatieve moslimmonarchie, waar op seks en voortplanting buiten het huwelijk gevangenisstraffen staan.