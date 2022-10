Nederlanders zamelen bijna 50.000 euro in voor uitvaart Hebe

Bij een inzamelingsactie voor de uitvaart van het overleden Nederlandse meisje Hebe, is er op één dag bijna 50.000 euro binnengekomen. De actie is zondag alweer afgesloten omdat het streefbedrag werd bereikt, melden de initiatiefnemers.

De 10-jarige Hebe, een meisje met een beperking, was maandag vermist geraakt nadat ze door haar begeleidster Sanne (26) met de auto bij een dagcentrum was opgehaald. Na een dagenlange zoektocht werden de twee woensdag levenloos in een auto in het water aangetroffen in Empel, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval.

Een inzamelingsactie voor de uitvaart van Hebe heeft in totaal 48.917 euro opgeleverd. “Enorm veel dank voor jullie bijdrage, reacties en steunbetuigingen”, schrijven vrienden van de ouders van het meisje, die de actie hadden opgezet. “Dit is hartverwarmend voor de familie en gaat ze de ruimte geven die nu zo hard nodig is.”

In een bericht bij de inzamelingsactie schreven de initiatiefnemers dat de ouders van de 10-jarige Hebe zelfstandige ondernemers zijn, die momenteel niet in staat zijn om te werken. Hierdoor zijn ze voorlopig verstoken van inkomsten. Met de inzamelingsactie hoopten de vrienden “Hebe een prachtig afscheid te kunnen geven”. Verder hoopten ze dat de ouders na de begrafenis de tijd krijgen om te rouwen en “geen stress om geld hoeven te hebben”.