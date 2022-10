Oud-president Hu Jintao “voelde zich niet goed”, melden Chinese staatsmedia

Het congres van de Chinese Communistische Partij kreeg zaterdag een onverwachte wending. Plots werd oud-president Hu Jintao, die naast huidig president Xi Jinping zat, weggeleid uit de zaal.

Het staatsagentschap Xinhua meldt dat “Hu Jintao erop stond om de slotzitting bij te wonen, ondanks het feit dat hij recentelijk tijd had genomen om te rusten”. “Toen hij zich niet goed voelde tijdens de sessie, hebben zijn medewerkers hem, voor zijn gezondheid, naar een andere kamer begeleid om te rusten. Nu is hij al veel beter.”

De 97-jarige Hu Jintao zat naast president Xi Jinping toen hij onverwacht door twee stewards tijdens de zitting werd weggeleid. Hu leek verrast en verward. Aanvankelijk leek hij niet te willen vertrekken, maar uiteindelijk gaf hij toch toe. Op zijn weg naar buiten sprak hij Xi nog aan, en legde hij zijn hand op de schouder van premier Li Keqiang, die rechts van Xi zat.

De voormalige president had in 2012 na twee termijnen het ambt van secretaris-generaal overgedragen aan Xi Jinping. Hu Jintao staat voor het oude ‘collectieve’ leiderschapsmodel met vertegenwoordigers van verschillende facties en met leeftijds- en termijnlimieten, die de 69-jarige Xi Jinping nu met zijn derde termijn opzij heeft geschoven.

Sociale media

De beelden van het incident, die zeer ongewoon zijn voor het strak georkestreerde Partijcongres, werden druk gedeeld op Twitter. Maar ze zijn niet terug te vinden op Chinese sociale media. Ook de staatsmedia hebben de beelden niet getoond.

Er wordt gespeculeerd of het om een machtsspel op het hoogste niveau ging. Of werd Hu Jintao weggeleid voor onvoorziene persoonlijke problemen? Xi Jinping werd intussen in een stemming achter gesloten deuren voor nog eens vijf jaar herbenoemd als secretaris-generaal van de partij. Dat een Chinese leider niet plaats ruimt na twee termijnen, is ongezien in de recente geschiedenis.