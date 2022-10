Weer een ontslag! Eupen zet coach Bernd Storck op straat

Het ontslag van Storck komt niet echt als een verrassing. Het lot van de coach hing aan een zijden draadje na een 0-4 thuisverlies tegen AA Gent en 5-1 verlies op Cercle Brugge, maar zijn vel leek gered na een knappe 4-2 winst tegen OH Leuven. De nederlaag vrijdag in Mechelen - terwijl de thuisploeg met een man minder stond na een rode kaart - bleek dan toch de doodsteek voor Storck.

Storck was sinds deze zomer hoofdcoach bij de club uit de Oostkantons. Onder zijn leiding werd dit seizoen vier keer gewonnen en tien keer verloren. Eind juli stuntte Eupen nog met een 2-1 zege tegen kampioen Club Brugge.

Wie Storck zal opvolgen als T1 van de Panda’s is nog niet bekend. Assistenten Kristoffer Andersen en Mario Kohnen nemen voorlopig over. Het is het tweede ontslag in evenveel dagen in de Jupiler Pro League, want vrijdag zwierde ook Charleroi al zijn hoofdcoach, de 31-jarige Edward Still, buiten na mindere prestaties. Eerder kregen ook Karim Belhocine (KV Kortrijk), Dominik Thalhammer (Cercle Brugge) en Danny Buijs (KV Mechelen) al hun C4.