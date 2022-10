Ook Rishi Sunak kondigt kandidatuur aan, maar wat zal Boris Johnson doen?

Rishi Sunak, voormalig Brits Minister van Financiën, heeft zich officieel kandidaat gesteld om de volgende partijleider en premier te worden. Sunak was ook bij de vorige verkiezingen kandidaat, maar verloor toen van Liz Truss. Ondertussen is het afwachten wat Boris Johnson gaat doen: hij zou zich kandidaat willen stellen, maar is het is nog onzeker of hij de steun krijgt van honderd parlementsleden.

In een Tweet liet Sunak weten dat hij zich kandidaat stelt nadat Liz Truss ontslag heeft genomen. Hij gaf aan dat het Verenigd Koninkrijk “voor een diepe economische crisis staat”. “De keuze die onze partij nu maakt bepaald of de volgende generatie Britten meer kansen krijgt dan de vorige”, klinkt het. “Daarom stel ik me kandidaat als uw volgende premier en leider van de Conservatieve Partij. Ik wil onze economie herstellen, onze partij verenigen en resultaten boeken voor ons land.”

Kandidaten moeten tegen maandag 14 uur (Britse tijd) minstens honderd nominaties krijgen van de conservatieve leden van het Lagerhuis. Momenteel voldoet Sunak als enige aan die vereiste.

Volgens een telling van de Britse omroep BBC News heeft hij zondagmiddag al de steun van ruim 130 parlementsleden. Penny Mordaunt, die zich als eerste kandidaat stelde, zou nog niet veel meer dan 20 leden hebben kunnen overtuigen.

Oud-premier Boris Johnson heeft zijn kandidatuur nog niet officieel bekend gemaakt. Hoewel zijn kamp beweert dat het geen probleem is, blijft het voorlopig onzeker of hij de steun krijgt van honderd parlementsleden die nodig is om zich kandidaat te stellen. Officieel hebben er nog maar 53 hun stem aan hem verleend. De kritiek op Johnson laait hoog op. Volgens The Guardian zouden meerdere leden zich terugtrekken uit de partij als hij zou terugkeren.