Verdachte van schietincident Blankenberge aangehouden

De verdachte (45) van het schietincident in Blankenberge is zaterdag aangehouden door de onderzoeksrechter in Brugge, onder meer voor poging doodslag. Dat heeft het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, gemeld. De man schoot vrijdag een 38-jarige vrouw in haar bil en verschanste zich daarna urenlang in zijn woning met zijn vuurwapen.