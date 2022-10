Spaanse jongen (15) schiet ouders en broertje dood vanwege straf na slechte cijfers

Een 15-jarige Spaanse jongen moet zes jaar de cel in omdat hij zijn ouders en 10-jarige broertje doodschoot nadat hij straf kreeg vanwege zijn slechte cijfers op school. Het bloedbad vond plaats in de wijk Algoda in Elche, ten zuidwesten van Alicante.

De jongen mocht van zijn ouders niet meer op het internet en hij mocht geen tv meer kijken. Ook mocht hij niet met zijn vrienden afspreken en moest hij thuis klusjes doen. Daar was hij zo boos over dat hij het jachtgeweer van zijn opa pakte en zijn moeder Encarni doodschoot. Zijn broertje Gonzalo probeerde te vluchten maar werd in zijn rug geschoten. De jongen, die Santi heet, verborg vervolgens de lichamen. Vader Jaime kwam pas later op de dag thuis. Hij wist het pistool uit de handen van zijn zoon te slaan, maar Santi bleek toch sterker en schoot zijn vader alsnog dood.

De jongen leefde vervolgens nog enkele dagen met de lichamen in het huis. In die tussentijd speelde hij videogames en belde zijn school op, deed alsof hij een familielid was en zei dat hij niet kon komen omdat hij corona had. Nadat bezorgde tantes naar het huis kwamen, bekende hij zijn misdaden.

Boekenlijst

Tegen de politie zei hij dat hij een woedeaanval had. Experts sluiten een stoornis uit en zeggen dat de jongen heel goed weet wat hij gedaan heeft en dat hij er geen spijt van heeft. Volgens Daily Mail stond er een boek op zijn boekenlijst voor school waarin te lezen is hoe een 16-jarige jongen zijn vader vermoordt en twee van zijn drie broers en zussen verwondt.

Het drama vond in februari plaats. Zijn gevangenisstraf van zes jaar is de maximale straf die hij op zijn leeftijd voor dit misdrijf kan krijgen, aldus de Britse krant. Vermoed wordt dat hij het grootste deel van zijn straf in een gesloten instelling voor jonge delinquenten zal doorbrengen.