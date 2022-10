Mysterie van Oklahoma: vier lichamen van vermiste dertigers in Oklahoma werden “in tweeën gehakt”

De lichamen van de vier mannen uit Oklahoma, die na hun verdwijning op 9 oktober teruggevonden werden in de rivier, zouden in tweeën gehakt zijn, aldus een moeder van een van de slachtoffers.

Alex Stevens (29) vertrok op 9 oktober voor een fietstocht samen met Mark Chastain (32) en zijn broer Billy Chastain (30) en vriend Mark Sparks (32). Toen ze die avond niet thuiskwamen, werden de vier als vermist opgegevens. Slechts twee van de vier hadden hun telefoon bij maar wanneer er daarop gebeld werd, was het meteen voicemail. Vijf dagen later werden hun lichamen gevonden aan de oppervlakte van Deep Fork River.

Uiteindelijk bleek dat ze schotwonden hadden en de lichamen in tweeën waren gehakt. “Dat is wat de drugskartels doen met de doden. Wie dit deed, wilde duidelijk een boodschap sturen”, zegt de moeder van Stevens. Door de gruwelijke details denkt ze dan ook dat er meer dan één moordenaar was, of tenminste één medeplichtige die meehielp.

“Één persoon die vier volwassen mannen vermoordt, hun lichamen in stukken hakt en ze in een rivier dumpt. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat één persoon dat allemaal doet. Die persoon moet hulp hebben gekregen”, klinkt het.

“Viertal wilde misdaad plegen”

De politie noemde eerder al misdadiger Joe Kennedy als verdachte nadat er bewijs gevonden was van een “gewelddadige gebeurtenis” op een sloperij waarvan hij eigenaar is. Het signaal van een van de twee telefoons werd daar ook herkend. Kennedy houdt echter vol er niets mee te maken te hebben.

Stevens zegt zelf Kennedy niet persoonlijk te kennen, zegt dat het haar niet zou verbazen dat hij betrokken zou zijn maar geeft ook aan dat haar zoon niet betrokken was tot misdaad. De politie denkt echter dat de vier mannen vertrokken waren om een misdaad te plegen, maar wat het viertal precies van plan was, is niet duidelijk

Ze kon hem ook niet bereiken op zijn mobiele telefoon omdat hij “geen belminuten meer had”, daarom had hij hem niet meegenomen op de fietstocht.

