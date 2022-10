Georges-Louis Bouchez pleit voor belastingverlaging van 8 miljard euro

“Een fiscale hervorming zal geen goed resultaat opleveren zonder een verlaging van 8 miljard euro voor diegenen die werken, die dit land doen draaien, die de architecten van de solidariteit zijn.” Dat heeft MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zondag gezegd in Brussel, bij de afsluiting van een partijcongres over het sociaal-economische luik.

De federale regering gaf tijdens het laatste begrotingsconclaaf minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) de opdracht om tegen december te komen met een eerste gedetailleerde fase van een ambitieuze fiscale hervorming. Het doel is om die hervorming nog deze regeerperiode in werking te laten treden, zei premier Alexander De Croo eerder deze maand tijdens zijn beleidsverklaring in de Kamer.

MR, de regeringspartner op federaal niveau, pleitte wat dat betreft al voor een belastingverlaging (“tax down”), in plaats van een belastingverschuiving. Voorzitter Bouchez herhaalde die boodschap zondag. “Solidariteit is als liefde: die moet van twee kanten komen. Werknemers moeten beter beloond worden”, bepleitte hij in een toespraak gericht op “de middenklasse en de arbeidersklasse”. “Wij zijn de enige beweging van de arbeid in dit land”, betoogde hij.