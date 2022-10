Na zware kritiek op mail aan ex-verslaafde: goksite belooft nieuwe aanpak. “Dit mag nooit gebeuren”

“Dergelijke praktijken tonen aan dat de goksector voor niets terugdeinst.” Dat is de kritiek van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) nadat een ex-verslaafde in het Nieuwsblad getuigde over gepersonaliseerde gokreclame in zijn mailbox. De goksite die de mail verstuurde, belooft nu beterschap. “We gaan voorkomen dat de situatie zich opnieuw voordoet.”

“De goksector is een miljardenbusiness die 40 procent van haar winsten boekt op de kap van de miserie van gokverslaafden en hun families”, schrijft minister Van Quickenborne op Twitter. “Dergelijke praktijken tonen aan dat ze voor niets terugdeinzen. Daarom zijn duidelijke regels nodig om de meest kwetsbare spelers te beschermen.”

De gewraakte e-mail.

Zaterdag getuigde ex-gokverslaafde Dirk De Troy in het Nieuwsblad dat hij een e-mail had gekregen met tips om de nieuwe speellimieten te omzeilen. “Beste Dirk, je kan direct een verzoek indienen tot verwijdering van de limiet van 200 euro”, klonk het.

Het is voor goksites nochtans niet toegelaten om nog mensen te benaderen die zich bij de Kansspelcommissie op de zwarte lijst hebben laten zetten. Bij de goksite in kwestie betreuren ze dat de mail werd verstuurd. “Als de persoon had proberen in te loggen, was het onmogelijk geweest om geld te storten”, benadrukt Gaming1, de groep achter 777.be. “We betreuren dat het huidige systeem het niet gemakkelijk maakt om personen te identificeren die zijn uitgesloten van kansspelen, zodat er bewust geen contact meer met hen wordt gezocht.”

“Eerst proberen in te loggen”

Dat de mail toch verstuurd kon worden, heeft te maken met de connectie tussen de databank van de Kansspelcommissie en die van de goksite. “Om informatie te hebben over de mogelijke speluitsluiting moet de speler eerst proberen in te loggen op de goksite. Pas daarna kan de exploitant, via het bestaande technische systeem, controleren of de persoon geregistreerd staat in het register met van spelen uitgesloten individuen van de Kansspelcommissie.”

LEES OOK. Goksites geven ex-verslaafden tips om strengere regels te omzeilen: “Dit kan genoeg zijn om te hervallen”

Omdat Dirk De Troy zich niet meer had proberen aan te melden sinds hij op de zwarte lijst stond, was 777.be niet op de hoogte. De site belooft beterschap. “Om te voorkomen dat de situatie zich opnieuw voordoet, streven we naar de implementatie van een systeem dat het mogelijk zal maken om de status van een speler te controleren voordat er communicatie wordt verzonden. Dus zelfs als de speler niet probeert om in te loggen op de site, zou de spelaanbieder dan informatie hebben over de status van de persoon en kan de communicatie met de speler bewust worden stopgezet.”

Van Quickenborne, die in zijn tweet voor duidelijke regels pleit, laat de bestaande kansspelwet momenteel evalueren door experten. De werkgroep zal tegen de zomer van 2023 aanbevelingen doen. “Ik kan dus niet vooruitlopen op de inhoud.”