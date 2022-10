Ophef over video waarin zoon van Tsjetsjeense leider Kadyrov krijgsgevangenen lijkt te schenken aan zijn vader

Op een video is naar verluidt te zien hoe de leider van de Tsjetsjeense Republiek Ramzan Kadyrov Oekraïense krijgsgevangenen overhandigd krijgt door zijn zoon, schrijft Newsweek. De beelden werden vrijdag op Twitter gedeeld door Alex Kokcharov, een in Londen gevestigde risicoanalist.

“In deze video uit Grozny “schenkt” de 16-jarige zoon van het Tsjetsjeense hoofd Ramzan Kadyrov aan zijn vader drie Oekraïense krijgsgevangenen die in Oekraïne gevangen zijn genomen. Als dit geen theater is maar een echte situatie, dan is dit moderne slavernij,” tweete Kokcharov.

De video lijkt Russische soldaten te tonen die met de gevangenen naar Kadyrov, een fervent aanhanger van de Russische president Vladimir Poetin, wandelen. De gevangenen, die als Oekraïners worden geïdentificeerd, zijn voorovergebogen met maskers over hun gezicht en hun handen zijn achter hun rug gebonden.

Vertegenwoordiger Adam Kinzinger, een Republikein uit Illinois, retweette de beelden vrijdag en schreef: “Demonen”. Kinzinger is een van de meest uitgesproken voorstanders van Oekraïne in het Amerikaanse Congres.