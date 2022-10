25.000 tot 30.000 aanwezigen op klimaatmars komen aan in Jubelpark: “De energiecrisis en de klimaatcrisis gaan samen”

In Brussel is de mars van de Klimaatcoalitie gearriveerd in het Jubelpark, na een tocht door de binnenstad. De organisatie spreekt over 30.000 deelnemers, de politie houdt het op 25.000. De activisten werden opgewacht door een orkest en in het park vinden nog speeches plaats. Het parcours wordt stap voor stap weer vrijgegeven voor het verkeer.

De Brusselse politie schat dat er zondag 25.000 deelnemers waren op de klimaatmars van de Klimaatcoalitie. Eerder had de organisatie zelf het over zowat 30.000 aanwezigen. De mars trok van Brussel-Noord via de Wetstraat naar het Jubelpark om opnieuw meer aandacht te vragen voor de klimaatproblematiek, zeker in het licht van de huidige energiecrisis.

Tijdens de mars waren verschillende tunnels in de Brusselse binnenstad afgesloten, wat voor de nodige hinder zorgde. Aanleiding voor de klimaatmars is de internationale klimaatconferentie die van 6 tot 18 november plaatsvindt in het Egyptische Sharm-el-Sheikh. De organisatoren richten zich echter ook tot de nationale en regionale overheden in ons land.

“De jaren waarin we op straat moesten komen voor ambitie en urgentie liggen gelukkig wat achter ons”, zegt Zanna Vanrenterghem van de Klimaatcoalitie. “Nu komen we vooral op straat omdat we actie nodig hebben in het energieverhaal en rond landbouw.”

De Klimaatcoalitie eist onder meer een belasting op de overwinsten van energiebedrijven en een huisvestings- en energiepact, maar ook aandacht voor de druk op het mondiale voedselsysteem. Dat lijdt onder de periodes van droogte en de overstromingen als gevolg van de klimaatverandering. “De energiecrisis en de klimaatcrisis gaan samen”, stelt Vanrenterghem. “De natuur en de factuur hebben een gezamenlijke vijand: fossiele brandstoffen. Omdat we daar door ons sterk verouderde maatschappijmodel aan vasthangen, zijn we een speelbal van de gas- en olieprijzen. We moeten naar volledig hernieuwbare energie, naar een model waarbij burgers hun eigen energie kunnen opwekken en delen.”

© BELGA

Niet alleen jongeren aanwezig

Er zijn tienduizenden aanwezigen op de klimaatmars in. Er zijn veel ngo’s met hun achterban, zoals Broederlijk Delen en 11.11.11. Ook enkele politieke partijen zijn prominent aanwezig. Er zijn niet alleen jongeren aanwezig, maar best ook veel ouderen. Elizabeth Wathuti, de jonge Keniaanse activist, stapt mee vooraan, samen met een delegatie van Braziliaanse inheemse gemeenschappen. Een klimaatmars trekt ook politici aan. Zo zagen we al PS-voorzitter Paul Magnette, minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS), Vlaams parlementslid Bruno Tobback (Vooruit) en Groen-covoorzitter Nadia Naji.

Veel demonstranten hebben een boodschap op een stuk karton geschreven. We lezen: “Stop the ecocide”, “Don’t be a fossil fool”, “You can ignore us, but you will regret it”, “List of important women: 1: mother nature”.

© Kristof Vadino

“Mensen in armoede vaak eerst getroffen”

Verschillende armoedeorganisaties nemen deel aan de klimaatmars. “Mensen in armoede zijn vaak het eerste slachtoffer van de klimaatverandering”, zegt Heidi Degerickx van het Netwerk Tegen Armoede. “Kijk maar naar de overstromingen in Wallonië, en dat is nog maar het begin.”

De armoedeorganisaties willen er naar eigen zeggen voor waarschuwen dat de ongelijkheid alleen maar zal toenemen als de klimaatcrisis niet op de juiste manier wordt aangepakt. “Dat moet sociaal en rechtvaardig gebeuren”, stelt Degerickx. “Vandaag staan we hier bijvoorbeeld vooral voor het recht op menswaardig wonen. Ons woonpatrimonium moet energiezuinig worden gemaakt en de aandacht mag niet alleen naar eigenaars gaan, maar ook naar de huurmarkt. Je moet ook naar gedeeld wonen en samenwonen kijken en dat aanmoedigen. Het is verder cruciaal om meer aan sociale woningbouw te doen.”

© Kristof Vadino

Klimaatbewust leven als je in armoede leeft is met de huidige energiecrisis niet evident, maar daar ziet Degerickx geen groot probleem. “Eigenlijk leven zij al noodgedwongen klimaatbewust, door bijvoorbeeld geen auto te hebben”, stelt ze. “Mensen in armoede hebben geen zware ecologische voetafdruk. Ze maken veel gebruik van het openbaar vervoer, maar we vragen ook dat die basismobiliteit veel meer wordt ondersteund.”

De armoedeorganisaties vrezen deze winter ook vaker taferelen te zien zoals het in winkels rondlopen om warm te krijgen omdat thuis verwarmen te duur is, of het verwarmen met brandgevaarlijke middelen zoals petroleumkachels.

© Kristof Vadino