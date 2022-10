Club Brugge-supporter in het ziekenhuis met tien gebroken ribben, maar “versie van de feiten is anders dan op sociale media”

Op sociale media circuleerden berichten waaruit moest blijken dat fans van Anderlecht op de snelwegparking twee supporters van Club Brugge opzettelijk hadden aangereden. Het onderzoek van de politie concludeert het tegendeel.

“Op basis van de camerabeelden die we momenteel al hebben kunnen bekijken, blijkt dat tien tot twintig personen, vermoedelijk supporters van Club Brugge, op een bepaald moment de bestuurder van een witte bestelwagen agressief benaderden”, meldt het parket. Die man kon ontkomen, waarop de groep zich keerde naar een andere bestuurder, die achteraf de broer van de eerste blijkt. Die gaven ze een paar klappen, probeerden hem uit zijn voertuig te trekken en schopten en sloegen op zijn voertuig.

Tien ribben gebroken en een gedeeltelijke klaplong

Bij het wegrijden na de agressie blijkt uit de beelden dat hij twee omstaanders raakt. Niet zozeer opzettelijk, observeert het parket, maar eerder om aan de agressie te ontsnappen. Eén man mocht na verzorging naar huis, een tweede brak tien ribben en liep een gedeeltelijke klaplong en een gebroken borstbeen op.

“Ik heb vandaag al kunnen babbelen met papa”, vertelt Ward, de zoon van Theo Verscheure. Ze maakten samen de verplaatsing naar Union met Club Brugge. “Papa liep over de parking met een zak chips, toen er plots wat tumult was rond een wagen. De personen in de wagen probeerden te vluchten en reden daarop plots plankgas achteruit. Papa liep net achter die wagen, en werd zo eigenlijk overreden. Dat beeld staat op mijn netvlies gebrand.” De vijftiger uit Zuienkerke is ondertussen stabiel en verkeerde nooit in levensgevaar. “Ik ben in shock en heb nog niet geslapen. Het is niet duidelijk of die chauffeur expres over mijn vader heeft gereden, want ik denk dat die mensen zelf wilden vluchten, maar mijn vader heeft niets met die aanval te maken.”

“De bestuurders van beide betrokken voertuigen hebben zelf de politie gecontacteerd om aangifte te doen van de feiten”, benadrukt het parket. “Het gaat om twee Oekraïners, en voor zover wij weten geen supporters van Anderlecht.” De tweede bestuurder werd verhoord. Omdat zijn verklaringen, verwondingen en schade aan zijn wagen strookten met de camerabeelden, mocht hij na het verhoor beschikken. Het parket stelde een wetsdokter en een verkeersdeskundige aan en onderzoekt of er eerder al een confrontatie was.