Voorman van Pegida voor de tweede dag op rij opgepakt bij demonstratie waarbij hij koran in brand wou steken

Voor de tweede dag op rij is Edwin Wagensveld, de leider van de anti-islamgroepering Pegida in Nederland, opgepakt bij een demonstratie waarbij hij dreigde een koran in brand te steken. Wagensveld werd zondag gearresteerd in Den Haag, meldt de Nederlandse politie.

Pegida demonstreerde zondag, net als een dag eerder, met een handvol mensen. Er waren ook enkele tientallen tegendemonstranten aanwezig. Tot ongeregeldheden kwam het niet.

De gemeente Den Haag ontbond uiteindelijk het Pegida-protest. “Demonstranten wilden de Koran tijdens deze demonstratie zeer provocerend inzetten. Om wanordelijkheden te voorkomen, is besloten dat alleen zonder korans mocht worden gedemonstreerd. Deelnemers weigerden dit, daarop is de demo ontbonden,” schrijft de gemeente op Twitter.

Zaterdag was de voorman al opgepakt bij een soortgelijk protest in Rotterdam vanwege “het roepen van een beledigende leus”, aldus de politie. In Rotterdam protesteerden ongeveer 150 mensen tegen Pegida. Daarbij werd met vuurwerk, stenen en eieren gegooid.

Pegida had op sociale media aangekondigd dat het korans in brand zou steken. De beweging had van Den Haag en Rotterdam toestemming om te demonstreren, maar was gewaarschuwd dat wanneer zaken in brand zouden worden gestoken, de bijeenkomst zou worden beëindigd.