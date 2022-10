Zestiger krijgt tijdens houthakken tak op hoofd en sterft, nadat zoon (23) begin dit jaar ook al is omgekomen bij houthakongeval

Een 64-jarige inwoner van Jalhay, in de provincie Luik, is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval tijdens het houthakken.

“Het slachtoffer voerde werken uit bij een privépersoon in Theux. Terwijl hij een boom aan het omhakken of snoeien was, kwam die tegen een andere boom terecht, en daaruit viel een dikke tak naar beneden”, zegt Michel Parotte, schepen in de Luikse gemeente waar het ongeval plaatsvond. De tak kwam op het hoofd van de zestiger terecht, hij was op slag dood.

In januari van dit jaar was de 23-jarige zoon van het slachtoffer al omgekomen bij een houthakongeval.