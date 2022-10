PREMIER LEAGUE. Leider Arsenal laat steek vallen, Aston Villa haalt fors uit in eerste wedstrijd na ontslag Steven Gerrard

Granit Xhaka schonk de Gunners een snelle voorsprong in het St. Mary’s Stadium, maar Stuart Armstrong (65.) hield een punt thuis. Albert Sambi Lokonga speelde niet aan bezoekende zijde. Ondanks het gelijkspel topt Arsenal nog altijd de ranglijst in de Engelse hoogste voetbalafdeling met 28 punten. Dat zijn er twee meer dan Manchester City, Tottenham kan later vandaag ook tot op twee punten van de Gunners naderen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Villa wint na verschroeiend openingskwartier

Het trainersontslag van Steven Gerrard legde Aston Villa geen windeieren voor eigen volk tegen Brentford (4-0). De Villans schoten verschroeiend uit de startblokken: na een kwartier voetballen stond het al 3-0 (!). De goals kwamen van Leon Bailey en Danny Ings (twee keer). Ollie Watkins legde in de tweede helft de 4-0-eindstand vast.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Leander Dendoncker werd enkele minuten na de laatste treffer gewisseld. Villa klimt dankzij de overwinning op naar de veertiende plek en nadert zo tot op twee punten van Brentford, dat tiende is.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Mitrovic scoort weer voor Fulham

Ook Fulham kwam zondagmiddag in actie: zij wonnen met 2-3 op bezoek bij Leeds United. Fulham was nochtans op achterstand gekomen in de eerste helft, maar enkele minuten later trok ex-Anderlechtspeler Aleksandar Mitrovic - wie anders - de score weer gelijk, zijn negende van dit seizoen in de Premier League. Fulham scoorde in de laatste twintig minuten nog tweemaal via Reid en Willian, de late aansluitingstreffer van Summerville mocht niet meer baten voor Leeds.

Fulham blijft zich met een 7 op 9 prima handhaven in de Premier League: het is momenteel knap zevende met 18 punten, al heeft het wel een wedstrijd meer gespeeld dan de rest van de top negen. Leeds zakt door de nederlaag richting degradatiezone: het is nu achttiende met negen punten, evenveel als voorlaatste en laatste Wolverhampton en Nottingham.