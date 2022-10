Zuhal Demir schrapt 1,4 miljoen euro subsidies aan KU Leuven tot er duidelijkheid komt over verkrachtingszaak

Zolang de rector van de KU Leuven geen duidelijkheid verschaft over zijn rol en de rol van de universiteit in een verkrachtingszaak, schrapt Vlaams minister Zuhal Demir de 1,4 miljoen euro subsidies aan de KU Leuven.

Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) reageert fors op een verkrachtingszaak aan de KU Leuven. Zaterdag raakte bekend dat een professor pedagogie is veroordeeld voor de verkrachting van een studente in 2016. Uit het relaas bleek dat de universiteit al dadelijk na de feiten op de hoogte was en dat rector Luc Sels zelf in 2018 ook al op de hoogte is gebracht. Dat de professor pas maanden na die tweede melding op non-actief werd gezet en nu nog steeds geen tuchtstraf heeft gekregen, zit Demir hoog.

Eerder reageerde ze al op Twitter dat “mensen die hiervan op de hoogte waren en bleven zwijgen, niet thuishoren in de academische wereld.” Nu voegt ze de daad bij het woord. Demir blijkt als Vlaams minister verantwoordelijk voor een aantal bouwwerken in het kader van de viering van 600 jaar KU Leuven in 2025.

In een persbericht laat Demir weten dat de 1,4 miljoen euro subsidies die aan die bouw vasthangen on hold zet. “We moeten keihard zijn voor een instelling dat een verkrachting niet meteen veroordeelt”, aldus Demir. “Je kan het als grootste universiteit van het land niet maken om wél op de eerste rij te staan voor Vlaamse subsidies, maar je te verstoppen voor het opnemen van je maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

“Zolang huidig rector Luc Sels geen duidelijkheid geeft over de rol van de KU Leuven en van hem persoonlijk, zal ik geen Vlaams belastinggeld aan de KU Leuven geven. Wat is er precies gebeurd nadat het slachtoffer gemeld had aan de universiteit dat ze verkracht werd door een prof? Waarom werd de prof niet op non-actief gezet teneinde nog slachtoffers te vermijden? Bovenal het feit dat de prof nog een prijs kreeg van de rector nadat er een officiële klacht van verkrachting bekend was, is een slag in het gezicht van alle slachtoffers van verkrachtingen. Het gaat om de grootste universiteit van het land, waar zelfs seksueel strafrecht wordt onderwezen. Dan draag je een verantwoordelijkheid die verder gaat dan stilzwijgen. De subsidies worden geschrapt tot er volledige duidelijkheid en transparantie is.”