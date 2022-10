Brokstukken van een Shahed-136 drone in Kiev, weliswaar met een Russisch opschrift. — © ap

Onder de beruchte ayatollah Khomeini gold Moskou in Teheran nog als de ‘mindere Satan’. Nu zowel Rusland als Iran in de problemen zit, vinden ze elkaar rond wapenleveringen. Dat heeft implicaties tot in het Midden-Oosten.