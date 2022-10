Duitse fitness-tycoon en gezin omgekomen bij vliegtuigcrash

Een bron bij het ministerie van Openbare Veiligheid van Costa Rica bevestigde dat “Schaller, een 53-jarige man” en vijf andere mensen op de passagierslijst stonden van het kleine vliegtuig dat in de Caraïbische Zee neerstortte. Rainer Schaller was de oprichter en voorzitter van het Duitse bedrijf RSG-Group, dat onder meer de sportzalen McFit uitbaat. Volgens de Duitse krant Bild reisde hij met zijn levenspartner en zijn twee kinderen, en met nog een andere man.

Onder de inzittenden van het vliegtuig waren ook een 44-jarige vrouw, een 40-jarige man en twee minderjarigen met de Duitse nationaliteit, net als een Zwitserse piloot van 66 jaar oud, zo staat in een officieel rapport.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De lichamen van een volwassene en een minderjarige die zaterdag in zee werden teruggevonden, konden nog niet geïdentificeerd worden. Twee boten van de kustwacht vertrokken zondag vanuit de haven van Limon om verder te zoeken naar slachtoffers.

Het vliegtuig was in Mexico opgestegen voordat het toestel rond 18 uur plaatselijke tijd het contact met de controletoren in Costa Rica verloor voor de kust van Limon, waar het zou landen. Volgens de pers was het vliegtuig in de staat Chiapas in het zuiden van Mexico opgestegen.