“We konden niet om met de druk”: Carl Hoefkens ontgoocheld in zijn ploeg na twee weggegooide punten

De quote van de avond kwam van Casper Nielsen: “We hadden deze match nooit mogen verliezen.”

Intussen zal de Deense middenvelder wel doorhebben dat hij met Club Brugge nog een punt heeft gepakt tegen zijn ex-ploeg, maar het voelde dus aan als een nederlaag. Begrijpelijk, na de blitzstart van blauw-zwart. Na 29 seconden had Nielsens landsgenoot Skov Olsen de 0-1 al op het bord gezet – de snelste goal dit seizoen. En op het kwartier zorgde Buchanan er na een prima aanval voor dat Union met tien viel en Vanaken de score vanaf de stip kon verdubbelen. Kat in ’t bakkie, zou je denken, maar niet in het Dudenpark. Uiteindelijk trokken de bezoekers met bedrukte gezichten terug naar Westkapelle. Het werd 2-2 en dat betekende twee weggegooide punten.

Na de penaltygoal van Vanaken leek Club de zege bijna binnen te hebben. — © BELGA

Carl Hoefkens baalde als een stekker. Hij merkte voor rust al dat zijn spelers de situatie niet de baas konden. Het was minuut 36, Burgess had op corner al de aansluitingstreffer binnen gekopt, en Vanzeir was alweer in de rug gedoken van de defensie – randje buitenspel. Voldoende voor de Club-coach om langs de zijlijn te beginnen vloeken en tieren. Dat had iedereen in het stadion gezien en dus kreeg Hoefkens na afloop de vraag of hij zich ook in de kleedkamer boos had gemaakt.

Zoals tegen Lazio

“Ik ben niet boos”, zei hij. “Ik ben vooral ontgoocheld.” Maar da’s meestal nog erger, weet elk kind dat ooit iets heeft uitgespookt en dat van zijn ouders te horen kreeg. Hoefkens had ongetwijfeld verwacht dat zijn groep genoeg professionalisme en killersinstinct had om de klus te klaren. Maar dat was dus niet het geval. “Na de 0-2 is er een gevoel in geslopen dat we alles te verliezen hadden. Daar komt dan een bepaalde druk bij kijken en met die druk konden we niet om. We hebben natuurlijk ook veel jonge spelers, die misschien onder de indruk waren van de omstandigheden. Een stadion dat in vuur en vlam staat, dat soort zaken.”

Een balende Hoefkens. — © BELGA

Anderzijds: Mignolet en Odoi zijn 34, Boyata is 31, Vanaken 30, Mechele 29, Nielsen 28. Er liepen voldoende ervaren spelers tussen de lijnen. Hoefkens knikte. “Ik weet het. En het mag niet gebeuren. Maar het gebeurt. Dat gevoel van alles te verliezen hebben, is gewoon een van de moeilijkste dingen in het voetbal – of zelfs in het leven – om mee om te gaan. Je merkt dat de onrust er bij iedereen in sluipt. Iedereen die op het veld staat of aan het kijken is, denkt: Het zal toch niet, het mag toch niet, het kan toch niet.” Maar het zou, mocht en kon dus wel degelijk. De coach maakte nog de vergelijking met de Champions League-match op Lazio, in november 2020 – ook een 2-2. “Toen vielen wíj met tien en gaven zíj het nog uit handen. Dit keer zijn wij het die leergeld betalen. Duur leergeld.”

Jutgla mist

Hoe Club dat had kunnen voorkomen? “Vooral door in balbezit betere keuzes te maken”, zei Hoefkens. “Na die 0-2 hadden we moeten blijven punchen en voor die derde goal moeten blijven gaan. We hadden meer moeten geloven in onze kwaliteiten.” Zeker waar, want de mannen met de actie – Buchanan en Skov Olsen – verdwenen gaandeweg uit de match. Maar het is niet dat er geen kansen meer waren. Vanaken had na rust de 1-3 aan de voet en Jutgla miste nog twee enorme mogelijkheden, oog in oog met Moris. Maakt de Spanjaard er eentje af, dan is het boeken toe.

Tegen STVV viel Lang top in, nu zagen we hem amper. — © BELGA

Nog een vaststelling: anders dan tegen STVV hadden de invallers dit keer geen positieve inbreng. Lang en Yaremchuk maakten bitter weinig klaar en Sobol liet zich bij de gelijkmaker, waar assistgever Lapoussin niks in de weg werd gelegd, aftroeven door doelpuntenmaker Nieuwkoop.

Soit. “Dit zal niet blijven hangen”, aldus Mignolet en Vanaken in koor – de twee leiders die het traditioneel mochten komen uitleggen. Woensdag komt Porto op bezoek en speelt Club voor Europese groepswinst, dus dat is inderdaad een heel ander verhaal. Maar in België blijft dat kloofje met Genk en Antwerp wel vervelend.