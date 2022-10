Man (57) overleden vijf maanden nadat hij zwaar werd toegetakeld: hij had geld beloofd voor ‘diensten’ en bekocht het met zijn leven

De 57-jarige man die vijf maanden geleden werd afgetuigd in het Gentse parkbos is overleden. Volgens verklaringen had slachtoffer A.M. geld beloofd voor bepaalde ‘diensten’, maar op de plaats van afspraak dook niet alleen zijn ‘date’ - een twintiger- op, maar ook diens vrienden. Die zouden de ‘oude viespeuk’ wel eens een lesje leren. A.M. stuurde voordien nog een berichtje naar een vriendin: “Ik heb iets doms gedaan, maar ik durf het niet te zeggen.”