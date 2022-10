Met 6 op 15 kleurt oktober rood voor de Great Old, maar: “Dit baart geen zorgen”

Op de nederlaag in Luik viel niets af te dingen. Op die tegen Genk gisterenmiddag zeker wel. Over negentig minuten ­bekeken zat er voor Antwerp ­gewoon meer in. “We waren goed in deze topwedstrijd”, vond ook Van Bommel. “Intensief spel, ­snelle combinaties, veel momenten voor de goal... Alleen zitten wij aan de ongelukkige kant van het resultaat.”

Oorzaak daarvoor waren twee stilstaande fases waarop zijn ­spelers zich lieten aftroeven. Én het gebrek aan efficiëntie voorin. “We creëerden meer kansen dan Genk, maar daar draait het ­natuurlijk niet om in voetbal”, ­besefte Van Bommel.

De Antwerp-speler die het vaakst in scoringspositie kwam, was Janssen. De Nederlandse ­international scoorde, liet ook ­enkele kansen onbenut, maar zat wel lekker in de match. Zijn ­ontgoocheling toen hij bij een 1-2-achterstand naar de kant moest voor Frey was ­begrijpelijk. “Ook ík vond dat ­Vincent meer dan uitstekend speelde, maar ik wilde frisheid in de ploeg brengen”, legde Van Bommel zijn vervanging uit. “Een combinatie van Frey-Janssen heb ik overwogen, maar als je de wedstrijd analyseert, hebben we het met één spits goed gedaan.”

‘Matige’ scheidsrechter

Even voor de spitsenwissel had ook scheidsrechter Lambrechts een hoofdrol opgeëist. In plaats van Muñoz zijn tweede gele kaart te geven voor een trekfout, ­maande hij de Colombiaan ­fijntjes aan er zijn verstand bij te houden. Van Bommel: “Ik vond de scheidsrechter matig. Een tweede gele kaart was daar op zijn plaats. Of weid ik nu te veel uit en riskeer ik een schorsing? Ach, we kunnen er wel over ­discussiëren, uiteindelijk hebben we verloren.”

Door dat derde verlies in vijf wedstrijden kleurt de maand ­oktober behoorlijk rood voor de Great Old. Van een dip wilde Van Bommel na de 6 op 15 niet spreken. “We hebben 33 op 42, toch? Je moet naar een heel seizoen ­kijken. Ik leef van wedstrijd tot wedstrijd. Ook over de titel ­praten is nu helemaal niet interessant. Op dit moment staan we vier punten achter op Genk. En ­eigenlijk zijn er dat slechts twee.”

Het plannetje van Van Bommel was om Genk als team op te vangen en de aanvoer naar Paul Onuachu af te snijden. Bij de 0-1 werd de Nigeriaanse reus – met Toby Alderweireld in zijn nek – als pivot gebruikt. De twee andere Genkse goals kopte Onuachu gewoon zelf binnen. “Bij die 0-1 neemt hij de bal aan en zit ik in zijn rug”, aldus Alderweireld. “Het grootste gevaar is dan geweken. Daarna moesten we op één lijn verdedigen en dat was ­jammer genoeg niet het geval. Heynen moest daar buitenspel staan, punt (het was Vines die het buitenspel ophief, red.).”

Trotse Toby

“Voor het overige gaven we, op die stilstaande fases na, niet veel weg tegen dit sterk Genk”, ging de aanvoerder van Antwerp verder. “Ik ben zelfs trots op de ploeg vandaag. Ik denk dat we tijdens het spel bijna al onze duels tegen Onuachu wonnen. Hij kon weinig creëren. Alleen op die stilstaande fases gingen we niet genoeg in het ­duel. Daar moesten we slimmer verdedigen. Ook hun snelle ­flanken vingen we goed op. En voorin vergaten we onszelf te ­belonen. We kregen twee à drie echt grote kansen. Die moesten we toch minstens binnen het ­kader schieten. Dat maakt het ­extra zuur. We zijn dit seizoen al efficiënt geweest en vandaag was dat niet het geval.”

Tijdens de wedstrijd maakte de Rode Duivel zich even kwaad op de arbitrage. Net als zijn coach vond hij dat Genk-verdediger ­Muñoz na een trekfout een uitsluiting had verdiend. “De scheidsrechter moest daar een tweede keer geel trekken. Maar het zou goedkoop zijn om te ­zeggen dat die fase de match heeft beslist.”

En zo verloor Antwerp dus zijn tweede topper in één week. Geen reden tot paniek, aldus Alderweireld: “Op Standard was het slecht. Tegen Genk waren we echt grote delen van de match beter. Als we slecht hadden gespeeld, dan zou het mij zorgen baren. Maar dat is nu niet het geval.”