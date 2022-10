Bryan Heynen over zijn wereldgoal: “Had geen tijd om na te denken”

Bryan Heynen effende het pad voor Genk met een wereldgoal. “Of dit mijn mooiste doelpunt ooit is? Absoluut.”

Nee, lang moest de Genkse kapitein niet nadenken om die vraag te beantwoorden. Toch werd het voor hem nog drie minuten nagelbijten. Na de nodige lijntjes te hebben getrokken, besliste VAR ­Lothar D’Hondt: geen buitenspel. Vines hief het offside van Heynen met een voetje op.

“Oef”, klonk het bij Heynen. “Ik vreesde ­eigenlijk het ergste. Ik vroeg me af of ze die lijntjes wel getrokken kregen. Hoe langer het duurt voordat de VAR een beslissing neemt, hoe groter de kans gewoonlijk is dat het buitenspel is. Toen de ref naar de middenstip wees, was de ontlading al voor een groot deel weggeëbd. Maar oké, hij telde. Met dank aan Trésor. Niemand in België legt de ballen beter neer dan hij, dat wist ik toen ik mijn spurtje inzette.”

Maar dan nog moest Heynen een nummertje opvoeren dat niet slecht bij Cirque du ­Soleil zou passen. “De bal kwam een beetje achter mij, dus moest ik me omdraaien en de bal in volley nemen”, sprak hij glunderend. “Ik had geen tijd om na te denken, maar hij zat er wel lekker in. Mijn zesde al dit seizoen. Dat is me nog nooit gelukt.”

Het was bovendien een goal die de partij in een eerste plooi legde. “Tot dan toe hadden wij het moeilijk om een vrije man te vinden. Maar die 0-1 deed hen pijn en daarna gingen wij domineren. Jammer van die tegengoal, maar in de tweede helft zijn we op karakter overeind gebleven.” (rco)