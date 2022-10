Nieuw dieptepunt voor Anderlecht: match tegen Standard voortijdig afgefloten nadat veld tweemaal bekogeld wordt met vuurpijlen

De clasico tussen Standard en Anderlecht is bij een 3-1 tussenstand afgefloten na iets meer dan een uur spelen. De RSCA-fans misdroegen zich herhaaldelijk door vuurwerk, stoeltjes en lampen op het veld te gooien, een forfaitzege voor de Rouches is in de maak. Vermoedelijk zijn ook de dagen van Anderlecht-trainer Felice Mazzu geteld.

Drie nieuwe namen bij Anderlecht in vergelijking met het debacle donderdag in Waregem. Refaelov, Verschaeren en Amuzu moesten het gaan doen op Sclessin. De wissels rendeerden onmiddellijk. Al in de derde minuut sneed Refaelov op links naar binnen. Hij bediende Verschaeren, die behoorlijk alleen stond en de 0-1 knap in de linkerbovenhoek mikte. Silva deed een poging om de score meteen te verdubbelen, maar doelman Bodart zat erbij. Standard startte overigens met vier nieuwe namen in vergelijking met eerder in de week in Mechelen. Laifis, Fossey, Donnum en Canak kwamen in de ploeg.

Paars-wit was baas, maar op het kwartier kwamen de Rouches er wel wat doorheen. Op een hoekschop was Dussenne gevaarlijk, zijn kopbal strandde op de lat. Daarna brak Balikwisha door, maar hij trapte in het zijnet. Na twintig minuten kwam Standard ook met de gelijkmaker. Raskin liep diep en legde zelf aan. Zijn schot week af op Vertonghen en verraste daardoor doelman Van Crombrugge. 1-1. (Lees verder onder de foto)

© BELGA

De thuisploeg duwde door na de gelijkmaker. Donnum trapte naar doel, maar Van Crombrugge haalde weg met een beenveeg. Daarna was het wél prijs. In een warrige fase na een hoekschop, waarbij Van Crombrugge slecht wegwerkte, speelde Dussenne tot bij Fossey. Die stond ideaal geplaatst en moest de 2-1 maar tegen de netten schuiven. Standard in zeven minuten van een achterstand naar een voorsprong. Daarna ging de rood-witte storm liggen en gebeurde er weinig in het vervolg van de eerste helft.

‘Allez Mazzu, chante avec nous’

Na de pauze was de eerste grote kans opnieuw voor Standard. Dragus legde aan van net buiten de zestien en mikte maar net naast. Anderlecht was wel wat vinniger dan voor rust en probeerde op zijn minst om te dreigen, maar tot uitgespeelde kansen leidde dat niet meteen. Na tien minuten in de tweede helft tekende Dragus – die door Amuzu en Hoedt niets in de weg werd gelegd - het doodvonnis van Felice Mazzu. Op aangeven van Balikwisha kopte hij makkelijk de 3-1 tegen de netten.

De Anderlecht-fans konden de opdoffer niet accepteren en gooiden dan maar zitjes en vuurwerk op het veld. Scheidsrechter Bram Van Driessche besliste daarom om de partij te onderbreken. Na meer dan een kwartier onderbreking werd de partij hervat, terwijl een kolkend Sclessin uit volle borst ‘Allez Mazzu, chante avec nous’ scandeerde. Lang kon er niet gevoetbald worden. Toen de Anderlecht-fans zich een tweede keer misdroegen, floot Van Driessche terecht af. Een forfaitzege voor Standard is in de maak.

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA