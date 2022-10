Na het stokpaardracen, nu ook het pompoenkajakken

Een roeiwedstrijd in een uitgeholde pompoen: in Kasterlee is dat de normaalste zaak van de wereld. En al helemaal in deze periode van het jaar.

In totaal pompoenden afgelopen weekend 65 ploegen in verschillende categorieën. Tussen de deelnemers ook Youtuber Average Rob en zijn broer Arno The Kid. Average Rob (30) is al regerend Belgisch kampioen in verschillende disciplines van het stokpaardrijden, een sport waaraan hij door zijn deelname grote bekendheid verleende.

