Schril contrast met malaise bij Anderlecht: Standard-speler Aron Dønnum vraagt vriendin ten huwelijk in feestend Sclessin

“Als we hadden verloren, had ik het niet gedaan”, vertelde de 24-jarige Dønnum na afloop bij Eleven Sports. “Waarschijnlijk zullen we volgend jaar trouwen. We zijn al twee jaar samen en ik wist dat ze heel graag wilde trouwen, dus er was geen risico (lacht). Het is inderdaad een moment om nooit meer te vergeten. Ongelooflijk om dit te kunnen doen, het was met de fans en de zege het perfecte moment om te doen. Ik ben er emotioneel van.”

Dønnum genoot natuurlijk ook van de prestatie van zijn team tegen Anderlecht. “We doen het op ons eigen veld beter, nu voelt alles goed. We wisten dat het tegen Anderlecht een intense start kon worden, we hadden erover zitten praten. We hebben ons aan ons plan gehouden, ook al stond het snel 0-1. We werken nog steeds aan onszelf, tegen KV Mechelen lukte het niet zoals vandaag. Maar we ontwikkelen ons.”

© BELGA