Na protest op snelle verhoging: prijs dit jaar al twee keer omhoog in 1 op 3 rusthuizen

In tegenstelling tot vroeger mogen de woonzorgcentra hun dagprijzen uitzonderlijk om de zes maanden verhogen. Voordien was dat jaarlijks, en enkel op basis van de index. Dat laatste geldt nog steeds, maar het mag dus wel al sneller doorgerekend worden. En de woonzorgcentra zijn dat ook massaal aan het doen. Dat blijkt uit informatie die minister van Welzijn Benjamin Dalle (CD&V) in het parlement gaf. Sinds begin dit jaar hebben 528 van de ruim 800 woonzorgcentra hun prijs al één keer verhoogd. Daarnaast hebben 271 woonzorgcentra, of ongeveer een derde, dat al twee keer gedaan.

Eerder protesteerde de Vlaamse Ouderenraad al tegen die snelle verhogingen, zeker omdat de gemiddelde rusthuisfactuur nu al zo hoog is (1.800 euro). In het Vlaams Parlement klaagt oppositiepartij PVDA aan dat het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden die prijsstijgingen niet volgt. Dat budget gaat op 1 januari wel van 130 naar 135 euro, maar het is jarenlang niet geïndexeerd en volgt nog steeds niet de index. Volgens Vlaams Parlementslid Lise Vandecasteele (PVDA) is dat “twee maten en twee gewichten”.