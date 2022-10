Reactie Pro League laat niet lang op zich wachten: Anderlecht krijgt 50.000 euro boete voor wangedrag fans op Standard

Zeker is dat Anderlecht na het wangedrag van zijn supporters minstens 50.000 euro boete zal moeten betalen. Dat staat zo in het intern reglement van de Pro League, het overkoepelend orgaan van de profclubs. Een stopzetting van de wedstrijd kost de club 50.000 euro.

Er volgt ongetwijfeld ook een forfaitnederlaag, uitgesproken door het bondsparket. In het bondsreglement staat letterlijk dat de wedstrijd “geacht wordt verloren te zijn door de club van wie de fans verantwoordelijk waren voor de wanordelijkheden”. Anderlecht dus. Op dat officiële nieuws is het wel wachten tot het bondsparket de vordering doet en tot de Geschillencommissie die sanctie oplegt.

Er kan ook een wedstrijd achter gesloten deuren voor Anderlecht aan vasthangen. Die sanctie is voorwaardelijk of effectief.Het is overigens niet de eerste keer dat dit gebeurt. Op 12 april 2019 zorgden dezelfde paars-witte fans voor het stopzetten van Standard-Anderlecht na een achterstand voor paars-wit. Dat was op de vierde speeldag van Play-off 1. Anderlecht stond op dat moment vijfde en dreigde Europees voetbal te missen.