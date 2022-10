“Kortzichtigen en amokmakers, kom dan niet meer kijken. Zoek een andere hobby. Get a life”

Reeds bij de aftrap was het van dat. Toen waren het nog de Standard-fans die massaal met Bengaals vuur stonden te zwaaien. Voor de wedstrijd hadden ze zelfs vuurwerk afgestoken. De Anderlecht-supporters, waarvan zowat iedereen wist dat ze de wedstrijd zouden willen doen stoppen bij een achterstand, hielden dan nog hun munitie bij. Om bij de 3-1 herhaaldelijk voor levensgevaarlijke actie te zorgen. Dit was gepland. En men wist het. Mannen in brandweerpakken stonden klaar.