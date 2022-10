Activist: “Evacuatie Cherson is niet bedoeld voor burgers maar voor collaborateurs”

Vanuit de hoofdstad Cherson reden dit weekend de bussen af en aan. De pro-Russische overheden verplichtten alle burgers om de stad te verlaten en te verkassen naar de overkant van de Dnjepr-rivier wegens “verhoogd gevaar voor massale beschietingen”. Maar volgens een lokale activist zijn het niet de burgers, wel de “collaborateurs” die ontzet worden terwijl het Oekraïense leger in opmars is.

De beelden tonen mannen, vrouwen en kinderen die gepakt en gezakt de bus opstappen. Het pro-Russische bestuur van de regio Cherson had een volledige evacuatie van de gelijknamige stad bevolen, door de “gespannen situatie aan het front” en een “verhoogd gevaar voor massale beschietingen”.

Maar een lokale activist vertelt aan Sky News dat de evacuatie helemaal niet bedoeld is voor de gewone Oekraïense inwoners. “De collaborateurs lopen weg, en zij die de bezetters kwamen helpen”, zegt hij. “Het gaat in werkelijkheid niet om meer dan een paar duizend mensen per dag. En wie zijn ze? Families van Russische officieren en collaborateurs die het referendum hielpen organiseren. Er zitten ook leraren en dokters en gemeentewerkers tussen. Het zijn mensen die Russische paspoorten hebben aanvaard.”

Tegelijk zouden volgens de activist ook “jonge, onervaren Russische soldaten” in de stad arriveren. Het Oekraïense leger maakt al een tijd opmars in de richting van Cherson. Als het klopt wat de man aan Sky News zegt, is de conclusie dat het Russische leger zich opmaakt voor een zware strijd in de strategisch belangrijke stad.

