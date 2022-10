De man die de wereld vleugels gaf: hoe de Red Bull-baas één van de rijkste mensen werd door zijn liefde voor een Aziatisch drankje

Hij dronk naar eigen zeggen zelf tien tot twaalf blikjes Red Bull per dag. Afgelopen weekend overleed Dietrich Mateschitz (78), de Oostenrijker die de energiedrank wereldwijd vleugels gaf door Red Bull te promoten via de extreemste sporten, aan kanker. Dagelijks gaan maar liefst 27 miljoen zilver-blauwe blikjes over de toonbank. Het maakte van de voormalige tandpasta-vertegenwoordiger een van ’s werelds rijkste mensen.