VS klasseren Russische waarschuwing voor Oekraïense “vuile bom” als vals, nadat ook Zelenski beschuldigingen verwerpt en “hard antwoord” vraagt

Oekraïne is niet bezig met voorbereidingen om een zogenaamde ‘vuile bom’ te gebruiken om Rusland in diskrediet te brengen. Die uitlatingen van de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe zijn “duidelijk vals”, zo heeft de woordvoerster van de nationale veiligheidsraad van het Witte Huis zondag gezegd.

Sjojgoe uitte in telefoongesprekken met zijn Britse, Franse en Turkse ambtgenoten “zijn bezorgdheid over mogelijke provocaties door Oekraïne met behulp van een radioactieve bom”, zo had het Russische ministerie van Defensie eerder gezegd. Het Russische staatspersbureau Ria Novosti beweerde dat Kiev een tactische kernbom ontwikkeld heeft en bereid was de kleine bom op eigen bodem tot ontploffing te brengen “om een hevige anti-Russische campagne” uit te lokken.

LEES OOK. Moskou vreest dat Oekraïne “radioactieve bom” wil inzetten “om Kremlin in diskrediet te brengen”

Vanuit Oekraïne zelf werden de Russische beschuldigingen ontkend. De Oekraïense president Volodimir Zelenski sprak van een provocatie. “Als Rusland zegt dat Oekraïne iets aan het voorbereiden zou zijn, betekent dat slechts één ding: dat Rusland dat allemaal al voorbereid heeft. Ik denk dat de wereld voortaan zo hard mogelijk moet reageren”, zei Zelenski op sociale netwerken.