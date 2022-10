Boris Johnson geen kandidaat om opnieuw premier te worden

Boris Johnson stelt zich niet kandidaat om opnieuw premier te worden in het Verenigd Koninkrijk. Hij beweert dat hij wel genoeg steun heeft van parlementsleden, maar dat het “niet juist is om het nu te doen”. Maandagnamiddag is de deadline voor de kandidaten. Rishi Sunak, die vorige keer van Liz Truss verloor, lijkt favoriet om de nieuwe Britse eerste minister te worden

Johnson claimde zondagavond dat hij 102 steunbetuigingen had, maar BBC telde er nog maar 57. “Ik zou mijn nominatie kunnen indienen en er is een goede kans dat ik dan tegen vrijdag weer in Downing Street zou zijn”, zegt hij in een persbericht.

“De voorbije dagen was ik overweldigd door het grote aantal mensen die suggereerden dat ik zou moeten meedingen. Ik werd ertoe aangetrokken omdat ik onze partij minder dan drie jaar geleden naar een enorme verkiezingsoverwinning leidde. Maar ik ben de laatste dagen tot mijn spijt tot de conclusie gekomen dat het niet het juiste zou zijn om te doen. Je kan niet efficiënt regeren tenzij je een verenigde partij in het parlement hebt. Ik heb veel te bieden, maar ik ben bang dat dit gewoon niet het juiste moment is”, aldus Johnson.

Officieel kondigde Boris Johnson niet aan dat hij kandidaat was om opnieuw partijleider en premier te worden. Maar dat hij halsoverkop terugkeerde van zijn vakantie op de Caraïben, verried zijn ambitie. Zaterdag zat hij urenlang met Rishi Sunak aan tafel – een poging van het partijhoofdkwartier om de twee op één lijn te krijgen. Maar zonder succes. Sunak kondigde daarna officieel zijn kandidatuur aan.

Met zijn terugtrekking maakt Johnson een einde aan een weekend vol speculatie. Het zou een wel erg snelle terugkeer zijn geweest, nadat hij aftrad onder druk van zijn eigen partij. Er loopt nog altijd een parlementair onderzoek naar wat hij in het Lagerhuis vertelde over de “verboden” feestjes in zijn ambtswoning tijdens corona. Als blijkt dat hij loog, kan hij zijn parlementszetel verliezen.

Rishi Sunak

Johnsons partijgenoot Rishi Sunak lijkt nu te beschikken over de beste papieren. De oud-minister had zich eerder op de dag officieel kandidaat gesteld, en dat voor de tweede keer in twee maanden tijd. Vorige keer verloor hij van Liz Truss, die deze week ontslag moest nemen na anderhalve maand premierschap.

Sunak benadrukte in zijn kandidatuur zijn smetvrije blazoen en zette zich daarmee stevig af tegen Johnson en Truss. “Integriteit, professionalisme en verantwoordelijkheid” zullen primeren, schreef hij toen hij zijn kandidatuur aankondigde.

Ook Penny Mordaunt is overigens nog kandidaat. Zij eindigde derde in de strijd tegen Truss en Sunak, maar verzamelde nog maar 24 handtekeningen dit weekend. De kans lijkt klein dat ze tegen maandagmiddag 15 uur de 100 nog haalt. Als dat toch het geval is, zullen de partijleden online hun stem mogen uitbrengen. In dat geval weten we tegen vrijdag wie premier wordt.