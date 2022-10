Twee ambulanciers en bestuurder gewond bij ongeval met ziekenwagen

Bij een ongeval met een personenauto en een ziekenwagen zijn zondagnamiddag drie gewonden gevallen. Twee van hen zijn er erg aan toe. Dat is vernomen van de hulpdiensten.

Het ongeval gebeurde zondag kort na 13 uur ter hoogte van de Waversesteenweg in Rixensart, in Waals-Brabant. Om een nog onbekende oorzaak kwamen de personenauto en de ziekenwagen met elkaar in aanrijding.

Bij het ongeval zijn de twee ambulanciers gewond geraakt, van wie één ernstig. Ook de bestuurder van de auto raakte zwaargewond.