Dat belooft! Europese tegenstanders Club Brugge en Union moesten allebei de duimen leggen dit weekend

De Belgische clubs nemen het deze week in Europa op tegen Porto, Malmö, Shamrock Rovers en FCSB. Die eerste twee kenden geen goede generale repetitie voor hun clash met Club Brugge en Union.

Porto, woensdag in de Champions League tegenstander van Club Brugge, verloor vrijdagavond al de Portugese topper tegen Benfica met 0-1. De thuisploeg moest nog voor het halfuur met tien verder na een tweede gele kaart voor Stephen Eustáquio. Enkele minuten later raakte Benfica in één fase twee keer het doelhout, maar twintig minuten voor tijd gebeurde het onvermijdelijke dan toch. Rafa Silva scoorde het enige doelpunt van de match.

Malmö, dat het donderdag in de Europa League tegen Union opneemt, ging gisteren onderuit tegen de leider in de Zweedse Allsvenskan Häcken: 2-1. Larsen en Gustafson zetten Häcken op rozen, zelfs al speelde de thuisploeg bijna veertig minuten met tien na een rode kaart voor spits Alexander Jeremejeff. De aansluitingstreffer van Felix Beijmo kwam te laat.

Shamrock Rovers, de Ieren die donderdag in de Conference League AA Gent over de vloer krijgen, namen vrijdagavond al de maat van St. Patrick’s Athletic. Twee penaltygoals van Graham Burke en treffers van verdedigers Dan Cleary en Seán Hoare bogen een verrassende 0-1-achterstand voor de leider in de Ierse Premier Division nog om naar een 4-1-zege. Door die zege staat Shamrock Rovers op een zucht van de Ierse titel.

FCSB, dat donderdag in de Conference League tegen het geplaagde Anderlecht speelt, neemt het vanavond pas op tegen ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe.