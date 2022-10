Nu Edward Still op straat staat in Charleroi: Argentijnen als vervanger of tovert Bayat een konijn uit zijn hoed?

De nederlaag tegen Cercle Brugge was de nederlaag teveel: Edward Still is niet langer coach van Sporting Charleroi. De 31-jarige trainer was sinds juli vorig jaar aan de slag bij de Carolo’s. Dit seizoen vlotte het niet: Charleroi won amper 5 van zijn 14 competitiematchen en vooral de recente 3 op 12 waren een doorn in het oog voor sterke man Mehdi Bayat.

Still krijgt de trieste eer om de eerste trainer te worden die door Bayat tijdens het seizoen op straat wordt gezet. Gezien de precaire situatie - met vijf punten voorsprong op de degradatieplaatsen - zag Bayat geen andere uitweg. Ook al heeft hij zelf schuld aan het mindere presteren: hij beloofde Still aanvallende versterking op het einde van de mercato, maar die kwam er niet. Daarom ligt Bayat - eigenlijk meer dan Still - onder vuur bij het publiek. Toch vielen er ook in de kleedkamer geluiden te horen dat een deel van de spelers het niet meer had op de immer positieve Still.

Assistentcoach Frank Defays zal coach ad interim worden, al willen de Carolo’s snel een nieuwe trainer voorstellen. De namen van Nicolas Frutos - al aanwezig op Mambourg vorige week - en Hernan Losada doen de ronde. Wat er met de rest van de technische staf zal gebeuren, is momenteel nog koffiedik kijken: Still bracht zijn broer Nicolas, videoanalist Baptiste Henry en Rudi Cossey mee naar het Zwarte Land. Vooral die eerste twee lijken ook te vertrekken. Mehdi Bayat liet langs zijn neus weg al verstaan dat hij de technische staf te uitgebreid vond.