EREDIVISIE. PSV gaat kopje onder bij Groningen en scorende Ngonge, slotoffensief NEC levert punt op

PSV is zondag op de elfde speeldag van de Eredivisie kopje-onder gegaan in en tegen Groningen. Het droop af met 4-2. NEC pakte dankzij een comeback tegen Go Ahead Eagles nog een punt (3-3).

In een dolle slotfase van de eerste helft lag PSV reeds tegen het canvas na tegendoelpunten van Ricardo Pepi (39.), Radinio Balker (43.) en Cyril Ngonge (45.+1). Ibrahim Sangare (45.+2) gaf de Eindhovenaren in extremis hernieuwde hoop aan het rustsignaal.

Guus Til (76.) bracht opnieuw spanning, al was het Joey Pelupessy (90.+2) die het pleit definitief in het Groningse voordeel beslechtte.

Op hetzelfde moment keek NEC in de eigen Goffert Go Ahead Eagles in de ogen (3-3). Oussama Tannane (3.) bezorgde de Nijmegenaren al vroeg het voordeel, maar Isac Lidberg (9.) en Bobby Adekanye (41.) draaiden de rollen nog voor rust om.

Oliver Edvardsen (52.) zette de bezoekers, met basisspeler Philippe Rommens, bij het ingaan van de tweede helft op weg naar de winst. Toch was het laatste woord voor de thuisploeg, met invaller Landry Dimata na ruim een uur tussen de lijnen. Magnus Mattson (78.) en Philippe Sandler (90.+4) sleepten een punt uit de brand.

PSV behoudt ondanks het verlies zijn tweede plaats in de tussenstand van de Nederlandse eerste klasse met 24 punten, maar moet een gaatje laten met Ajax (28 ptn.). Groningen wipt op zijn beurt over Go Ahead (10 ptn.) naar de veertiende plaats met 11 punten. NEC kampeert op de twaalfde plaats met hetzelfde puntentotaal.

Excelsior en trefzekere Horemans vloeren AZ

Excelsior heeft zondagnamiddag op de elfde speeldag van de Eredivisie AZ gevloerd. De Rotterdammers trokken in eigen huis met 2-1 aan het langste eind tegen de Alkmaarders.

De Belgische rechtsachter Siebe Horemans opende al na 6 minuten de score voor de thuisploeg en Marouan Azarkan verdubbelde net voorbij het halfuur. Yukinari Sugawara (48.) maakte er meteen na de rust terug een match van met de aansluitingstreffer, maar nadien werd er niet meer gescoord.

Horemans speelde 90 minuten mee, terwijl Jacky Donkor niet van de winnende bank kwam. Aan de overzijde ontbrak Zinho Vanheusden met een voetblessure.

AZ blijft door de nederlaag hangen op de vierde plaats in de tussenstand van de Nederlandse eerste klasse met 23 punten. Excelsior volgt op de negende positie met 13 eenheden.