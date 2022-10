Hertha Berlijn wint cruciale kelderkraker tegen Schalke 04

Lucas Tousart (49.) schonk de hoofdstedelingen meteen na rust het voordeel en leek daarmee uit te groeien tot matchwinnaar. In een dolle slotfase maakte Florent Mollet (85.) echter eerst gelijk, alvorens Wilfried Kanga (88.) de drie punten op de valreep toch nog in het Olympiastadion hield. Dodi Lukebakio mocht in de 91e minuut moegestreden gaan rusten.

Hertha klautert dankzij de felbevochten zege, de tweede van het seizoen, naar de dertiende plaats in de algemene rangschikking van de Duitse hoogste voetbalafdeling met 11 punten. Schalke is door de winst van Bochum eerder op de dag de nieuwe rode lantaarn met amper 6 punten.