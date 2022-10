Vandaag nog kans op onweer, maar later op de week wordt het bijzonder warm

Het wordt maandag wisselvallig en winderig, met geregeld buien die van zuidwest naar noordoost over het land trekken. Lokaal is daarbij ook onweer mogelijk. Dat meldt het KMI.

De weersverwachtingen voor maandag. — © KMI

De maxima liggen tussen 13 of 14 graden in de Hoge Venen, rond 16 graden aan zee, en tussen 16 en 18 graden in het binnenland. De wind waait matig tot vrij krachtig uit zuidwest, met rukwinden die lokaal kunnen oplopen naar waarden tussen 60 en 70 km/uur. Aan zee waait de wind vrij krachtig tot krachtig.

Komende nacht blijft het wisselend bewolkt met geregeld buien. De minima liggen tussen 9 graden in de Hoge Venen, en 13 of 14 graden in het centrum. De matige tot vrij krachtige zuidwestenwind neemt af tot matig.

Dinsdag zijn er eerst veel lage wolken, maar geleidelijk verschijnen er steeds meer opklaringen. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar in het noordwesten – en dan vooral aan zee – is er kans op buien. De maxima liggen tussen 13 of 14 graden op het Ardense reliëf, en 16 of 17 graden in het centrum. Er staat een matige zuidwestenwind die krimpt naar het zuiden.

Woensdag wordt het zeer zacht en overwegend droog, met zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Het kwik klimt naar waarden tussen 16 graden in de hoge Ardennen en 20 graden in de Kempen. De wind waait meestal matig uit zuid tot zuidwest.

Donderdag wordt het bijzonder warm met temperaturen van 18 tot 20 graden in de Ardennen en tussen 20 en 22 graden in de andere streken. Het wordt wisselend bewolkt met soms mooie zonnige perioden. De wind waait meestal matig uit zuid tot zuidoost.

Vrijdag blijft het zeer warm voor de tijd van het jaar, met afwisselend zonnige perioden en velden van middelhoge en hoge bewolking. De maxima liggen tussen 18 en 22 graden. De wind waait meestal matig uit het zuiden.

Ook zaterdag blijft het warm, met maxima tussen 17 en 21 graden. Het wordt deels bewolkt met kleine kans op enkele buien.

Zondag wordt het overwegend droog en wisselend bewolkt. Met maxima tussen 17 en 21 graden is het nog steeds warm voor de tijd van het jaar.