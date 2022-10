Persoon overleden bij ongeval in ondergrondse parkeergarage

In de Van Ertbornstraat, een zijstraat van de De Keyserlei, is zondagnacht een persoon overleden in een ondergrondse parkeergarage. De Antwerpse politie is een onderzoek gestart naar de omstandigheden.

Het incident speelde zich af rond 2.45u. Volgens de eerste vaststellingen reed een wagen in de ondergrondse parkeergarage van de Antwerp Tower. Daarbij werd een persoon aangereden. Mogelijk lag het slachtoffer al voor de aanrijding op de grond. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten.

De omstandigheden van het ongeval zijn nog erg onduidelijk. De politie stelde een perimeter in en sloot de ondergrondse garage tijdelijk af. Het gerechtelijk labo en de wetsdokter zijn ter plaatse voor verder onderzoek. Daaruit moet onder meer blijken of het slachtoffer overleden is als gevolg van het ongeval, of de persoon eventueel al voordien het leven had gelaten.

