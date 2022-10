New Yorkse politie verhoogt aanwezigheid in metro

In de metro in New York zullen meer politieagenten worden ingezet als gevolg van het toenemende aantal geweldsdelicten. Dat hebben burgemeester Eric Adams en de gouverneur van de Amerikaanse staat New York, Kathy Hochul, zaterdag op een gezamenlijk persconferentie gezegd, zo berichten Amerikaanse media. Het actieplan omvat ook een verbeterd behandelingsaanbod voor mensen met zware psychische aandoeningen en extra camera’s in de metrostellen.

Hoewel New York over het algemeen als relatief veilig wordt beschouwd, kent de metropool aan de oostkust sinds enige tijd een toename van het aantal misdrijven in het openbaar vervoer. Volgens het Amerikaanse televisiestation CNN steeg het misdaadcijfer met meer dan 40 procent ten opzichte van vorig jaar. De meeste misdrijven zijn niet gewelddadig van aard, en betreffen bijvoorbeeld diefstal, maar dat neemt niet weg dat er een groeiende bezorgdheid is onder de bevolking. Onder andere de moord op een 48-jarige man tijdens een treinrit van Brooklyn naar Manhattan haalde de krantenkoppen, en op 14 oktober werd een 15-jarige jongen doodgeschoten op een metro in Queens.

Critici vrezen echter dat het nieuwe actieplan nog zal bijdragen tot de discriminatie van bevolkingsgroepen die nu al achtergesteld zijn. Op plaatsen waar veel mensen geconfronteerd worden met racisme, is het wantrouwen jegens de politie bovendien bijzonder groot. Een gemeenteraadslid van Queens, Robert F. Holden, riep daarom op tot een fundamentele hervorming van het strafrechtsysteem. “Zonder een wetswijziging zullen de extra agenten alleen maar dezelfde mensen opnieuw arresteren”, zei hij in een interview met de New York Times.