Human Rights Watch: “Qatar mishandelt leden van LGBTQ-gemeenschap”

Veiligheidsdiensten in Qatar hebben nog in september van dit jaar willekeurig leden van de LGBTQ-gemeenschap gearresteerd. Dat stelt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch, in aanloop naar het WK voetbal dat op 20 november in het land begint. Hoewel de autoriteiten zeggen dat iedereen welkom is in Qatar, ongeacht seksuele geaardheid of achtergrond.