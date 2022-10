Al bijna 60.000 Oekraïners kregen tijdelijke bescherming in ons land

Acht maanden na de start van de oorlog in Oekraïne hebben bijna 60.000 vluchtelingen tijdelijke bescherming gekregen in ons land. Dat blijkt uit gegevens van de Dienst Vreemdelingenzaken. Intussen wordt het probleem qua huisvesting wel steeds acuter, klinkt het bij verschillende bronnen.

De 27 EU-lidstaten besloten begin maart om voor het eerst in hun geschiedenis het Europees mechanisme voor tijdelijke bescherming in werking te stellen, dat specifiek bedoeld is voor humanitaire noodsituaties die een massale toestroom naar Europa veroorzaken. Mensen die een oorlog ontvluchten kunnen daardoor, via een ander kanaal dan asielaanvragen, zeer snel en bijna automatisch een legale status in de EU-landen krijgen, met toegang tot de arbeidsmarkt, huisvesting, onderwijs en sociale bijstand. Het mechanisme is niet ontworpen voor de zeer lange termijn: bescherming wordt verleend voor één jaar, en kan worden verlengd indien nodig, dat wil zeggen indien het conflict aanhoudt en de inwoners niet kunnen terugkeren.

In België hebben tot dusver 59.143 mensen een attest ontvangen voor tijdelijke bescherming, van wie er 57.767 effectief de Oekraïense nationaliteit hebben. Vooral in maart en april stroomden vluchtelingen vanuit Oekraïne massaal naar ons land, met een recordaantal van 26.507 toekenningen in april. De voorbije maanden viel het aantal wat terug, maar toch zijn er nog dagelijks registraties. In oktober werd tot dusver aan 1.534 vluchtelingen tijdelijke bescherming toegekend.

Niet alle Oekraïners die in ons land toekomen hebben een opvangnood, maar zij die dat wel hebben, worden in principe eerst opgevangen in transitcentrum Ariane in Brussel. Bedoeling is dat ze daar een paar dagen kunnen verblijven, alvorens ze doorstromen naar tijdelijk onderdak bij een gastgezin of in een van de gemeentelijke of regionale huisvestingsinitiatieven.

Rode Kruis Vlaanderen, dat het transitcentrum opzette in opdracht van Fedasil, merkt echter dat het al lange tijd alle hens aan dek is in Ariane. “Momenteel zitten er ongeveer 1.000 mensen in Ariane, de totaalcapaciteit is dus quasi bereikt”, aldus woordvoerder Joachim Deman. Bijkomend probleem is dat Fedasil recentelijk beslist heeft dat het transitcentrum nu ook dienst doet als asielcentrum voor andere vluchtelingen. Daardoor kreeg het de voorbije weken met een zeer grote instroom te maken, waardoor er niet voor elke Oekraïner plek is in Ariane.

Het schoentje knelt vooral bij de doorstroom naar opvang in de andere regio’s. Normaal doet het transitcentrum dienst als een opvang voor een paar dagen, maar die doelstelling wordt al lang niet meer gehaald. “Ongeveer één op de drie vluchtelingen (35 procent) zit er al langer dan een maand. Er zijn er zelfs zowat 25 die er al langer dan vier maanden zitten.” En dat is volgens het Rode Kruis een probleem want “noch het gebouw, noch de processen, noch de middelen zijn momenteel voorzien op een verblijf van twee tot drie weken”.

Fedasil, dat instaat voor het matchen van asielzoekers en gastgezinnen, heeft Oekraïeners een tijd geleden al gevraagd om zelf een nieuwe verblijfplek te zoeken. Maar desondanks blijft de doorstroom vanuit Ariane naar een duurzamere verblijfplaats een acuut probleem. Er zijn bijna geen beschikbare plaatsen meer, klinkt het bij Fedasil. Verder loopt de dispatching naar de drie gewesten allesbehalve vlot. Desondanks zouden er nog voldoende lokale opvanginitiatieven zijn, klinkt het bij de gewesten. Al valt bij verschillende bronnen ook te horen dat er steeds minder animo is bij gezinnen om tijdelijk opvang te verlenen. Ook de huisvestingsplaatsen in bijvoorbeeld vakantiewoningen, B&B’s en hotels zouden schaarser zijn dan aanvankelijk gehoopt.