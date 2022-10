Minister Demir verontwaardigd door reactie KU Leuven op verkrachtingszaak: “Tart alle verbeelding”

Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir (N-VA) is niet onder de indruk van de reactie van de KU Leuven op het nieuws dat ze voor 1,4 miljoen euro aan subsidies ‘on hold’ zet tot er meer duidelijkheid komt over de rol van de universiteit en huidig rector Luc Sels in een verkrachtingszaak. “Dat de universiteit maanden nadat ze een klacht had ontvangen alsnog een prijs uitreikte aan de dader, tart toch alle verbeelding? Dat was een slag in het gezicht van alle slachtoffers”, zei Demir maandag bij Radio 1.

De zaak draait rond een professor Pedagogie die in 2016 een studente verkracht heeft. Twee jaar later werd een officiële klacht ingediend, vorige week werd de professor veroordeeld. Zondagavond al verduidelijkte de KU Leuven dat ze op expliciete vraag van het gerecht geen stappen heeft ondernomen om de verdachte te alarmeren. Nu hij veroordeeld is en de informatie uit het gerechtelijk onderzoek beschikbaar is, zal de universiteit haar eigen tuchtprocedure afronden.

“Het tuchtonderzoek is niet ondergeschikt aan het strafonderzoek”, reageerde minister Demir maandag, nadat ze zondagavond had laten weten een subsidiedossier voor de KU Leuven voorlopig tegen te houden. “Ik sta aan de kant van de slachtoffers. Er is een ernstig misdrijf gepleegd, ik wil weten wat er gebeurd is tussen de melding in 2016, de officiële klacht in 2018 en vandaag. Het kot zou te klein zijn als ik nu subsidies zou uitreiken.”

“Natuurlijk was er het strafonderzoek, maar dat is nog iets anders dan een prijs te geven aan een verkrachter. Het gaat om het signaal dat je geeft. Dat is een slag in het gezicht van het slachtoffer”, zei Demir. “Wij sturen allemaal onze dochters naar de universiteit, dat moet een veilige omgeving zijn.”