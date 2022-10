Anderlecht praat met Deen om sportief management te versterken

De onderhandelingen met Jesper Fredberg verlopen constructief. Mocht hij effectief naar Anderlecht komen, dan is dat niet ter vervanging van een huidige pion. Fredberg zou een aanvulling zijn voor het sportieve management. Of hij dan een soort sportief directeur wordt, dat valt af te wachten.

Anderlecht was al langer op zoek naar iemand die CEO Peter Verbeke kan bijstaan – zijn takenpakket is veel te ruim. Nu Verbeke wekenlang out is met een virale infectie werd de zoektocht geïntensifieerd. Er zijn nog namen in beeld, maar Fredberg staat hoog op de verlanglijst en met de Deen is er al meermaals gebabbeld, dus hij lijkt de topkandidaat.

© Kris Van Exel

Fredberg vervulde al vele taken in het voetbal: hij was actief in het jeugdvoetbal, was hoofdcoach en zette de sportieve lijnen uit bij verschillende clubs. Hij staat bij Viborg zeer dicht bij de coach, zo vertellen Deense journalisten ons, in die mate zelfs dat hij zich moeit met de opstellingen. Fredberg is een polyglot: hij praat Deens, Engels, Duits, Zweeds en Grieks.

Nog een opmerkelijke anekdote over Fredberg: hij legde in 2019 de Nederlandse ‘spookvoetballer’ Bernio Verhagen onder contract. Verhagen, een amateur die zichzelf met leugens wist te verkopen aan profclubs, zou uiteindelijk nooit een match voor Viborg spelen. De club gaf hem aan, Verhagen werd veroordeeld, maar het spreekt voor zich dat Fredberg dat dossier niet goed beheerde.

Tot slot dit: vandaag moet er geen witte rook verwacht worden omtrent Fredberg. Anderlecht heeft andere zorgen. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat Felice Mazzu aanblijft als coach van RSCA.