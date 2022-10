Speurders vallen binnen in honden- en kattenkennels: “Onderzoek naar broodfokkerij”

Speurders van de federale gerechtelijke politie en enkele inspectiediensten zijn maandagochtend binnengevallen bij honden- en kattenhandel Hoeve Hoogland (Felicanis) aan Hoek in Tielen (Kasterlee) en op Bos Dellen in Kasterlee. De inval gebeurde naar aanleiding van een gerechtelijk onderzoek naar broodfokkerij en een mogelijke zwendel in Oost-Europese puppy’s. De speurders gingen maandagochtend ook langs bij een hondenkennel in het Limburgse Heusden-Zolder.

Het was maandagochtend vroeg al heel druk in de straat Hoek in Tielen en op Bos Dellen in Kasterlee, de twee locaties van honden- en kattenhandel Hoeve Hoogland of Felicanis. De inspectiediensten wilden maandag zelf nagaan hoe het gesteld is met het dierenwelzijn van de honderden honden en katten op de locaties van de handelaar. Ook in het Limburgse Heusden-Zolder startte maandagochtend een huiszoeking bij een hondenkennel.

“De huiszoekingen vinden plaats in het kader van een lopend gerechtelijk onderzoek naar mogelijke broodfok”, zegt Kato Belmans, woordvoerster van het parket in Antwerpen. “Het onderzoek gebeurt door de federale gerechtelijke politie. De speurders krijgen ondersteuning van inspecteurs van het federaal voedselagentschap (FAVV) en van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG). Zij gaan na in welke omstandigheden de dieren in de kennels verblijven en welke middelen ze toegediend krijgen. Afhankelijk van de omstandigheden en de vaststellingen tijdens de huiszoeking moet er beslist worden wat er met de dieren gaat gebeuren.”

Strafklachten

Een aantal inspecteurs van de politie regio Turnhout leverde ondersteuning tijdens de invallen op de twee locaties in Tielen en Kasterlee. “De zaakvoerder van Hoeve Hoogland was maandagochtend niet aanwezig op een van de locaties in Tielen en Kasterlee. Hij kon nog niet ondervraagd worden”, legt Kato Belmans uit. In de kennel aan Hoek in Tielen zijn vooral honden gehuisvest. In Kasterlee gaat het zowel om honden als om katten. (Lees verder onder de foto)

© JVdP

Hoeve Hoogland ligt al jaren onder vuur en wordt door dierenrechtenorganisaties beschouwd als een broodfokker. Dierenrechtenorganisatie GAIA diende begin augustus een strafklacht in tegen Hoeve Hoogland, voor de verkoop van zieke dieren. Half augustus kwam daar nog een strafklacht bij voor schandelijke misleiding over een bepaalde website. De fokker gebruikte toen de slogan Adopt, don’t shop om pups te verkopen, een slogan die ook wordt gebruikt door Ben Weyts (N-VA), Vlaams minister van Dierenwelzijn. “We ontvingen tientallen klachten over een schandalige website”, zei Michel Vandenbosch van GAIA eerder. “Het ging om een initiatief waarbij Hoeve Hoogland (Felicanis) doet uitschijnen een asiel te zijn, waarbij potentiële klanten zich kunnen aandienen om een ‘puberpup’ te adopteren. Dat is een vorm van schandalige misleiding.”

GAIA bestempelt de handelaar als een importeur van Oostblokpuppy’s en vond de bewuste website de druppel die de emmer doet overlopen. “Genoeg is genoeg. Wij zullen bij het parket aandringen op vervolging voor de correctionele rechtbank. De procureur kan een levenslang verbod vorderen om nog dieren te houden”, voegde meester Anthony Godfroid, de raadsman van GAIA, er nog aan toe.

Vergunning

Op de locatie van Felicanis op Bos Dellen in Kasterlee werden in 2017 bij een vorige en intussen failliete uitbater al eens 400 verwaarloosde honden weggehaald. Nadien stond Hoeve Hoogland in voor de uitbating ervan. De deputatie van de provincie Antwerpen besliste eind juli om geen omgevingsvergunning toe te kennen aan die kennel in Kasterlee. Het schepencollege van Kasterlee gaf eind vorig jaar wel de toestemming voor de opvang van 900 honden en 150 katten en voor de oprichting van een hondenpension wel toe. Maar GAIA ging tegen die beslissing in beroep en kreeg gelijk.

“Al onze pups zijn in België geboren, bij ons of in een Belgisch gezin, en hebben een in België verblijvende rashond als vader en moeder”, luidt het op de website van Hoeve Hoogland. “Omdat we veel belang hechten aan de afkomst van onze puppy’s kan je, indien de pups bij ons geboren zijn, ook altijd de ouders van de hondjes een bezoekje komen brengen.”