LIVE. Gesprekken over ontslag van Mazzu in Tubeke lijken afgelopen, voorzitter Vandenhaute trekt naar Neerpede

Het hele Belgische voetbal likt de wonden na een totaal ontspoorde Clasico in Luik waarbij Anderlecht-supporters vuurpijlen op het veld gooiden tot de wedstrijd werd gestaakt. Ook nadien waren er ongeregeldheden. Maar vooral bij Anderlecht is de schade groot. De crisis is nu totaal en overstijgt zelfs het sportieve. Hier kunt u alles lezen over “the day after” de incidenten in Luik.