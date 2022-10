Stichting Brandwonden krijgt kritiek voor onhandige zoektocht naar giften: “We hadden niet ‘Onbetaalde factuur!’ op enveloppe mogen zetten”

7.500 mensen hebben onlangs een brief van de Stichting Brandwonden in de bus gekregen met de boodschap ‘Dringend! Onbetaalde factuur!’ op de enveloppe. Niet bepaald tactvol in deze economisch uitdagende tijden, vonden veel mensen, waardoor de stichting zich genoodzaakt zag om zich te excuseren.

“Wij steunen patiënten die het moeilijk hebben om de hoge kosten voor hun verzorging te dragen, en daarvoor is geld nodig”, zegt woordvoerder Willy Peersman van de Stichting Brandwonden bij De inspecteur op Radio 2. “Maar fondsenwerving staat in het algemeen onder druk. We moeten constant zoeken naar nieuwe donateurs. Daarvoor is het natuurlijk belangrijk dat mensen onze brieven om te beginnen al openen, want anders komt er uiteraard sowieso geen donatie. Daarom hadden we nu gezegd: ‘We moeten misschien eens iets forser te werk gaan, en als er factuur op de enveloppe staat, gaat dat makkelijker gebeuren’.”

De stichting kreeg echter veel boze reacties, en ziet zich genoodzaakt om zich te excuseren. “We hadden daar beter iets langer over nagedacht, we hebben totaal onderschat wat dat bij veel mensen teweeg zou brengen”, aldus Peersman. “Naar alle mensen die zo’n brief hebben gekregen, hebben we een excuusbrief gestuurd.”